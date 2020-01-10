Birlikte yürüyeceğiz

45 ülke ve 145 havalimanına yılda 4 milyon yolcu taşıyarak Avrupa ve Türkiye'nin en önemli havayolları arasında yer alan Corendon Airlines,mottosuyla fark yaratan Altınordu Futbol Kulübü'ne "Geleceğe Uçuş" sponsoru oldu. Düzenlenen İmza töreninde konuşan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer,bu doğrultuda Altınordu Futbol Kulübü ile iş birliği yapıyoruz. Sponsorluk desteğimizinve Türk futboluna büyük katkı sağlayacağına eminiz" dedi.Karaer, "Sponsorluk kapsamında logomuzla birlikte Altınordu formalarında yer alacak, gençlerimizin yurt dışındaki turnuvaları katılımlarını destekleyecek, konaklama ihtiyaçlarına yanıt verecek ve birlikte turnuva organize edeceğiz.ifadelerini kullandı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise "Sponsor kelimesine sıcak bakmıyorum. Corendon Airlines gibi değerli kurumları, "Birlikte yürüdüğümüz firmalar olarak nitelendiriyorum. Sayın Yıldırayve birlikte geleceğe uçmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

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