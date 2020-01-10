Birlikte yürüyeceğiz

45 ülke ve 145 havalimanına yılda 4 milyon yolcu taşıyarak Avrupa ve Türkiye'nin en önemli havayolları arasında yer alan Corendon Airlines, "İyi Birey-İyi Vatandaş-İyi Futbolcu"
mottosuyla fark yaratan Altınordu Futbol Kulübü'ne "Geleceğe Uçuş" sponsoru oldu. Düzenlenen İmza töreninde konuşan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Biz de Altınordu gibi Türk gençliğine güvenildiğinde en büyük başarıların elde edilebileceğine inanıyor,
bu doğrultuda Altınordu Futbol Kulübü ile iş birliği yapıyoruz. Sponsorluk desteğimizin Altınordu Futbol Kulübü'nün geleceğe yatırım vizyonuna
ve Türk futboluna büyük katkı sağlayacağına eminiz" dedi.
CORENDON AIRLINES İZMİR CUP'A DA DESTEK OLACAK
Karaer, "Sponsorluk kapsamında logomuzla birlikte Altınordu formalarında yer alacak, gençlerimizin yurt dışındaki turnuvaları katılımlarını destekleyecek, konaklama ihtiyaçlarına yanıt verecek ve birlikte turnuva organize edeceğiz. Ayrıca U12 İzmir Cup'a destek verecek, bu organizasyonun daha da renkli olmasını sağlayacağız"
ifadelerini kullandı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise "Sponsor kelimesine sıcak bakmıyorum. Corendon Airlines gibi değerli kurumları, "Birlikte yürüdüğümüz firmalar olarak nitelendiriyorum. Sayın Yıldıray Karaer, başta olmak üzere bu birlikteliğe emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz
ve birlikte geleceğe uçmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.