Hukukçular yeniledi hükümlüler temizledi

Manisa'da Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman'ın öncülüğünde ilçede görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılar eğitime katkı sağalamak için bir araya geldi. Hakim ve savcılar Emin Ersoy İlk ve Ortaokulu'ndaki iki sınıf 'Ala Sınıflar' projesi kapsamında yenilendi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun bir yıl boyunca fail ve mağdurların uzlaştırılması suretiyle temin ettiği kitaplardan uygun olanları sınıflara, diğerleri de başka okullara dağıtıldı.Gerçekleştirilen protokol kapsamında Ala Sınıf yaptırılıp kitap bağışlanan okulun Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetime tabi tutulan yükümlülerce temizliği de yapıldı. Projeye katkı sunmaktan olayı büyük onur duyduklarını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, "Bir yönüyle hakim ve savcıların yargı sistemi dışında da sosyal hayat içinde bulunarak ülkemizin geleceği çocuklarımızın yanında olduklarını, onlara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu göstermek istedik. Biliyoruz ki ne kadar kaliteli bireyler yetiştirirsek her alanda olduğu gibi yargı alanında da bunun meyvelerini alırız. Adaletin de temelinde eğitim olduğunu bilerek eğitime desteğin önemini de bu yönüyle göstermek istedik" dedi.Başsavcı Kahraman, "Bunlarla birlikte belirli suçlarda suç mağduru ile failinin uzlaşmasının temelinde kitap olsun, eğitim olsun istedik. Mağdur da kitap yardımı yaptırmak suretiyle eğitime katkı sunması şeklinde bir hazzın oluşmasını, failde de eylemine karşın yaptığından pişmanlık duyarak eğitime destek oluşturan bir olgunluğa kavuştuğunu ve güzel bir şey yaptığını hissetmesini arzuladık. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Uzlaştırma Büromuza 2019 yolu için bir vizyon çizdik. Bu doğrultuda Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmayla kitap ve kütüphane ihtiyacı duyan okulları belirledik. Belirlediğimiz bu okullar için de fail ve mağdurlara kitap yardımı şeklinde isteğe bağlı alternatifli edim önerisinde bulunulmasını sağladık. Bu yılda benzer şekilde uzlaştırma bürosu vasıtasıyla kitap yardımı yapılmasını sağlatmayı hedefliyoruz. Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma tedbirine tabi tutulan yükümlülük sahibi olanlara proje kapsamındaki okulun temizlettirilmesini sağladık" diye konuştu. Alışılmışın dışında bir proje olduğunu belirten Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, " hakim ve savcılarımız kendi aralarında para toplayarak, bu sınıfların tefrişatını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine takdire şayan bir davranış ise savcılarımızın, uzlaştırma bürosu kapsamında suçlu ile mağduru ikna ederek kitap karşılığında anlaşmalarını teşvik etmeleridir" dedi.

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