Kınık’ta kömür madeni heyecanı

Kınık'ta ruhsat alıp 2014 yılında galeri açma çalışmalarına başlayan Polyak Şirketi, Elmadere Mahallesi'nde açtığı galeride sona geldi. Polyak Elmadere Kömür Madeni 2020 yılının Haziran ayında üretime başlıyor. Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık S.S. Yeni Kınık Motorlu Taşıyıcılar Koperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, Kınık Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar ile beraber Polyak Kömür Madenini ziyaret etti. Heyet, Polyak Eynez Maden firması ortaklarından Polat Madencilik sahibi Muzaffer Polat'tan bilgi aldı.Polat yaptığı açıklamada, "2014 yılında başlattığımız çalışmalarda sona gelmek üzereyiz. 2020 Haziran ayı gibi üretime başlayacağız. Yaptığımız çalışmalarda yaklaşık olarak 250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettik. Yıllık 5 milyon ton ortalama üretim yaparak burada bulunan kömürü 40 yılda çıkarmayı planlamaktayız. Şu an firmamızda 900 personel çalışmaktadır üretime başladığımızda bu sayı daha da artacaktır. Ürettiğimiz kömür ithal kömür kalitesinde 4 bin 800 kalörinin üstünde olup yüzde birin altında kükürt oranı ile iç piyasaya sürerek ithal kömürün tüketimini azaltarak dış ticaret açığını da azaltmaya katkı sağlayacaktır. Üretime geçtiğimiz zaman öncelikle Kınık ilçemizde bulunan kooperatif ve firmalarla çalışarak başta nakliye olmak üzere pek çok kişiye ekonomik katkı sağlayacağız" dedi. Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, "Geçtiğimiz yıl göreve başladığım Kınık'ta ilçenin ekonomisine sağladığı katkısı şu an bile hissedilen maden firmasının yakında üretime başlayacak olması bizi son derece memnun etmektedir. Devlet olarak ilçemizde istihdam ve ekonomik olarak katkı sağlayacak tüm firmalara kapılarımız sonuna kadar açıktır" diye konuştu.Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise, "Polyak Eynez şirketinin üretime başlayacak olmasının mutluluğu içerisindeyiz. Kömür üretimine başlamasıyla Belediyemiz ecremesil bedeli ile geliri ciddi oranda artacak ve daha fazla hizmet imkanı sağlayacağız. Üretim başlayınca ilçemizde bulunan 120 ortak ve 305 araçla faaliyet gösteren Kamyoncular Kooperatifimiz başta olmak üzere pek çok sektörde iş gücü ve geliri de artacaktır. Şu an çalışmakta olan 900 kişi sayısı daha da artarak ilçede nufus artışını sağlayacak ve gençlerimizi iş bulamadığı için başka il ve ilçelere göçünün önüne geçmiş olacağız" diye konuştu. S.S. Yeni Kınık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür yaptığı açıklamada 'Uzun yıllardır dört gözle beklediğimiz Madenin üretime önümüzdeki aylarda başlayacak olması bizleri son derece memnun etmektedir. Muzaffer Polat'ın ilçede bulunan Kooperatif ve firmalar ile işbirliği içerisinde çalışacakları ifadesi için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Kınık Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar yaptığı açıklamada "Kınık ve Ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan madenin üretime başlayacak olması bizleri son derece mutlu etti.Kınık Esnaf Odası olarak ilçe ekonomize büyük katkı sağlayacak olan madenin hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

