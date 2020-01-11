Gölge etme başka ihsan istemiyoruz

31 Mart Yerel seçimlerinde CHP'den Kemalpaşa Belediye Başkanı seçilen Rıdvan Karakayalı, İzmir Demokrasi Üniversitesi yönetimi ile bir araya gelerek ilçede bir meslek yüksek okulu kurulması için görüşmelerde bulundu. Karakayalı; üniversite yönetimine ilçede MYO açılması için mülkiyeti belediyeye ait 4 adet gayrimenkulü tahsis etme sözü verdi. Üniversite yönetimi de Başkan Karakayalı'dan aldığı sözle yeni açılacak MYO'yu 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirmek için hazırlıklara başladı. Başka bir özel üniversite ile de görüşen Karakayalı, İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne söz verdiği 4 yerden sadece biri için belediye meclisinden tahsis kararı çıkarttı. Bunun üzerine İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Doktor Bedriye Tunçsiper, belediye tarafından kendilerine verilen sözler yerine getirilene kadar Kemalpaşa'da MYO açma kararını dondurduklarını açıkladı.Aradan geçen süreçte üniversite ile görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Karakayalı, rotayı yeniden İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne çevirdi. Geçtiğimiz günlerde yerel bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Karakayalı Rektör Tunçsiper'in kendisine 3 aydır randevu vermediğini öne sürüp 'Cumhur İttifakı'nın ilçedeki temsilcilerine çağrıda bulundu. "Zaman sözün lafta kalmayıp icraata dökülme zamanıdır" diyen Karakayalı "Ben randevu alamıyorum. Bari siz alın" dedi.AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, Başkan Karakayalı'nın Demokrasi Üniversitesi Rektörü ile ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Bilim insanları ile basın huzurunda atışmanın ve bilim insanlarını karalamanın gereksiz ve yersiz olduğunu belirten Demirtaş; "Daha önce sayın rektörümüz ile görüşen ve Kemalpaşa'ya üniversite gelmesi için vaatlerde bulunan Başkan Karakayalı, ne yazık ki hiçbir sözünü yerine getirmemiştir. Demokrasi Üniversitesi'ne vereceği Ulucak eski belediye hizmet binasında gerekli fiziki şartları yerine getirip, binayı üniversiteye vereceğini söyleyen Karakayalı, bunların hiçbirini yerine getirmeyip, rektörden randevu talebinde bulunmuştur. Buradan kendisine sormak istiyorum; tıpkı seçimlerden önce Kemalpaşa halkına verdiğin sözleri tutmadığın gibi Demokrasi Üniversitesi rektörüne verdiğin sözleri de yerine getirmedin. Hangi yüzle rektörden bir daha randevu talep ediyorsun. Buda yetmemiş gibi kalkıp bir bilim insanı ile basın aracılığıyla tartışmaya kalkışıyorsun. Sen bu açıklamayı yapmakla Kemalpaşa'ya üniversite gelmemesi için niyetini göstermiş oldun. Ama biz Cumhur ittifakı olarak Kemalpaşa'ya üniversiteyi getireceğiz inşallah" diye konuştu.Karakayalı'nın beceriksizliğine bir yenisini daha eklediğini ifade eden Demirtaş; "Karakayalı, bir belediye başkanı olarak ilçeyi yönetmekte ve ilçeye hizmet etmekte o kadar beceriksiz ki cumhur ittifakının ilçe başkanlarından medet ummaktadır. Madem öyle biz cumhur ittifakı olarak ilçemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Ama sen beceremediğin bir görevi bırakabilir hak etmediğin bir koltuğu boşaltabilirsin. Cumhur ittifakı olarak Kemalpaşa için gölge etme senden başka ihsan istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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