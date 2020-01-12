Altay’da rota Eray

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TFF 1. Lig takımlarından Altay, Akhisarspor'da gözden çıkarılan ön libero Eray Ataseven'e talip oldu. Siyah-beyazlılar, futbolcuyu transfer etmek için ilk temaslarını gerçekleştirdi. Akhisarspor'un Eray için İzmir temsilcisinden bonservis ücreti istediği öğrenildi. Bonservis sorunun çözülmesi halinde Altay, 26 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna dahil edecek.FUTBOL okulları atağını yurt dışında da sürdüren Altay'ın,projesinin ilk konukları Kazakistan'ın FC Real Sport kulübü oldu. İzmir'de 4 gün kalan Kazak ekibinin Sorumlusu Ali Kanbur ile U- 12 takımı oyuncuları Karaitker Adil, Gaziz Abdulbukely ve Dosan Rasul, Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ve Futbol Okulları Direktörü Beytullah Yılmaz'a teşekkür ziyaretinde bulundular. İzmir'de çok iyi ağırlandıklarını söyleyen misafir takım sorumlusu Ali Kanbur,dedi.