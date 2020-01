KDV indirimi ile satışlar da artacak

HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyadaki KDV oranıyla ilgili teşviki duyurmasının sektöre yansımalarını Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak ve Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe değerlendirdi. Karaçak; "KDV indirimi hem tüketiciyi hem de üreticiyi rahatlatacağını düşünüyorum. Geçen senelerde de hayata geçirilen KDV teşvikinin sektöre yansımalarının tatmin edici düzeyde gerçekleştiğine hep beraber şahit olduk. Yeni yıl itibariyle hayata geçirilen KDV indiriminin satışlarda yüzde 20'lik bir artış sağlamasını bekliyoruz. Biz Loda Mobilya olarak tüm mağaza ve ürün gruplarında KDV indirimini uygulamaya başladık. Bu noktada evini yenilemek isteyen veya yeni evlenecek olan kişiler için avantajlı bir alışveriş dönemi olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Can Serçe ise, gerçekleştirilen KDV indiriminin sektöre can suyu olacağını söyledi. Şubat ayından sonra mobilya satışlarının daha da artacağını belirten Serçe, "Biz Loda Mobilya İzmir mağazası olarak mevcut KDV indiriminin yanında nakit ödeme yapanlar için ekstra indirim de uyguluyoruz. Kredi kartına da 18 aya kadar vade imkanı sunuyoruz. Loda'nın tasarım kalitesinden aldığımız güçle birlikte sektörde büyümemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

