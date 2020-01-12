Konak’ta pazar isyanı

CHP'li belediyenin vurdumduymazlığı 350 esnafı ekmeğinden etti. Bornova Özkanlar'dan sonra şimdi de Konak Çoban Çeşme Pazarı kapatıldı. 5 mahalle muhtarı pazarın tekrar açılması için 15 bine yakın imza toplarken esnaf da hakkını aramak için sokağa döküldü. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Konak ilçesinde kurulan Millet Semt Pazarı'nın kaldırılması sonucu oluşan mağduriyetten Konak Belediyesinin sorumlu olduğunu öne sürdü. Millet Semt Pazarının kurulduğu alanda bir grup pazarcı esnafının katılımıyla basın açıklaması yapan Acar, pazarın mahkeme kararının ardından belediye tarafından kaldırılması nedeniyle 350 esnafın yanı sıra bu pazardan faydalanan 50 bin tüketicinin de mağdur olduğunu savundu.Bu konuda çevredeki 5 mahalle muhtarının Konak Belediyesine pazarına tekrar kurulması için başvurduğunu aktaran Acar, "Belediyedeki tüm yetkililer bu mağduriyetten sorumludur. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz, bu göz göre göre gelmiş bir sorundur. Kimse 'esnafa mahkeme kararını gösteririm, bay bay, yerin yok' diyerek pazarcı esnafını sokağa atamaz" dedi. Kapatılan pazar yerinde tezgah açan pazarcılara 7 kilometre uzaklıkta yer gösterildiğini hatırlatan Acar, "Sen buradaki pazar yerini kapatıp 7 kilometre ötede yer gösteriyorsun. Peki burada yaşayan binlerce insan oraya gidip nasıl alış veriş yapacak. Olacak şey değil" dedi.Yerel mahkemenin verdiği karara İzmir Pazarcılar Odası'nın itiraz etmediğini belirten Acar, "Yerel mahkemenin verdiği kapatma kararı odaya tebliğ ediliyor. Normal koşullarda üyelerinin haklarını korumakla mükellef olan oda bu karara itiraz edip bir üst mahkemeye taşıması gerekirken her nedense itiraz etmiyor. Üstelik üyelerini de mahkeme kararı konusunda bilgilendirmiyor. Olacak iş değil" ifadesini kullandı. Konak Belediyesi, kapatılan pazarın salı günleri Toros Kapalı Pazar Yerinde kurulmasına kararı vermişti.

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