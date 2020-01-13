Başkan yardımcısı saldırıya uğradı

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yardımcısı olarak görev yapan Ali Rıza Koçer, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ataşehir Mahallesi'ndeki evinin önünde aracını park etti. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Koçer'e tabancayla ardı ardına ateş açtı. Koçer olayda herhangi bir yara almazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay mahalini kapatarak delilleri inceledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganların 6 el ateş açtığı ve sonra kaçtıkları öğrenildi. Olayın bilgisini alan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olay yerine gelerek bilgi aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.Polis soruşturması sürdürülürken, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kimseyle husumetinin bulunmadığını belirten Koçer, şimdiye kadar tehdit almadığını belirterek, "Şaşkınım. Söyleyecek bir şey yok. Emniyet çalışma yapıyor. Açık bir tehdit söz konusu değildi. Emniyetin araştırmasının sonucunu bekliyoruz. Sanırım araç tespit edilmiş" diye konuştu. Ali Rıza Koçer, kimseden şüphelenmediğini, şimdiye kadar hep yalnız başına dolaştığını, bundan sonra da yalnız dolaşmaya devam edeceğini söyledi.

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