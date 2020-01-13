‘Doğa’nın mucizesi

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oturan yüzde 50 mental retardasyonu bulunan, serebral palsi hastası yüzde 96 engelli Doğa Taşar, kendini ifade edebilmek için resim çiziyor. Resimleri tişört ile bardaklara basılan ve internet üzerinden satışa sunulan, aynı zamanda daha önce pek çok resim sergisi açan Doğa, bu tutkusuyla hayata bağlanıyor. Sadece sol elini kullanarak yaptığı resimlerle hayal dünyasını yansıtan Doğa için, İnsan İçin Umut Derneği harekete geçip 'Umut Köprüsü' projesini başlattı.Proje kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın destekleriyle İzmir'in 30 ilçesinde Doğa'nın resimlerinden oluşan sergiler açılacak. Doğa'nın tüm engellerine rağmen resim yeteneğini sergilediğini söyleyen İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Menşure Gökçe, "Doğa'nın bu resimlerinin İzmir'in her yerinde gösterilmesi için Ankara'da birtakım görüşmeler yaptık ve İzmir'in 30 ilçesinde resim sergisi açacağımız bir proje başlattık. İlk sergimizi Konak'ta açacağız" dedi. Anne Aslı Taşar ise, "Doğa başladığı resmi bitirmeden masadan kalkmıyor. Doğa'nın yeteneği duyulmalı çünkü gerçekten çok yetenekli ve bu alanda ilerlemesini istiyorum" dedi.