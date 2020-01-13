Euro 2020’ye Altınordu damgası

Ara transferde Osmaniyespor'dan Metehan Mimaroğlu ve İttifak Holding Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı renklerine bağlayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarılarında her zaman çok iyi performans sergilediklerini söyledi. Ligde yıllardır Play-Off'u son hafta ıskalayan Altınordu'nun hocası Eroğlu, "Önümüzde birbirinden zorlu 17 maç var. Son üç sezonda ligin ikinci yarılarında iki kez 31, bir kez de 33 puan aldık. Bu sezon ikinci devre hedefimiz 35 puan. Başarabilirsek Play-Off için iddialı konuma geliriz"
diye konuştu.
GELECEK YILLAR SAYI YÜKSELECEK
A takım ve milli takım formasının herkese yakın olduğunu da sözlerine ekleyen Eroğlu, "2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli takım forma giyecek Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Abdulkadir Parmak, Altınordu armasını taşıyan oyuncular. Altyapımızdan çıkan Çağlar ve Cengiz şu anda toplamda 100 milyon Euro'yu geçen değerleriyle en pahalı Türk oyuncular. Bunlar çalışmanın ve güvenin eseri. Gelecek yıllarda A Milli Takım'daki Altınordu patentli oyuncu sayısı daha da yükselecek"
yorumunu yaptı.
ANIL'A 'KAL' ÇAĞRISI
Altınordu'da yönetim Süper Lig'e gitmeye hazırlanan Anıl Koç'a takımda kalması yönünde çağrıda bulundu. Antalya kampına katılmayan ve devre arası hazırlıklarını özel antrenör eşliğinde Kuşadası'nda sürdüren gurbetçi futbolcunun yönetimden düşünmek için süre istediği öğrenildi.
İsmi İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile anılan Anıl, henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı. İlk yarıda attığı 5 golle kırmızı- lacivertli takımın en skorer ismi olan gurbetçi sol kanat oyuncusunun sözleşmesinde, "500 bin TL karşılığında serbest kalır"
maddesi yer alıyor.