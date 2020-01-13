Euro 2020’ye Altınordu damgası

Ara transferde Osmaniyespor'dan Metehan Mimaroğlu ve İttifak Holding Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı renklerine bağlayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarılarında her zaman çok iyi performans sergilediklerini söyledi. Ligde yıllardır Play-Off'u son hafta ıskalayan Altınordu'nun hocası Eroğlu,diye konuştu.A takım ve milli takım formasının herkese yakın olduğunu da sözlerine ekleyen Eroğlu,yorumunu yaptı.Altınordu'da yönetim Süper Lig'e gitmeye hazırlanan Anıl Koç'a takımda kalması yönünde çağrıda bulundu.İsmi İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile anılan Anıl, henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı. İlk yarıda attığı 5 golle kırmızı- lacivertli takımın en skorer ismi olan gurbetçi sol kanat oyuncusunun sözleşmesinde,maddesi yer alıyor.

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