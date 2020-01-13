Yıldızlar seneye kaldı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Göztepe'de başkan Mehmet Sepil transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde 2 hücum oyuncusu ile birlikte bir de defansa takviye yapacaklarını belirten başkan Sepil, taraftarın beklediği yıldız futbolcuları gelecek sene kadroya dahil edeceklerini söyledi. Ocak ayında gerçekleşecek takviyelerin daha çok geleceğe yönelik olacağını anlatan Sepil,dedi. Taraftarın yıldız transfer isteğini değerlendiren Sepil, "Yeni stadımızın açılmasıyla birlikte bambaşka bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Transferde daha büyük atakları gelecek sene yapacağız. Açık kontratlar olacak ve yıldız alma şansımız artacak" ifadelerini kullandı. Mevcut takımdan ayrılıkların yaşandığı bilgisini veren başkan Sepil,açıklamasını yaptı.Göztepe, genç futbolcusu Yalçın Kayan'la sözleşme uzattı. Karşıyaka'dan Göztepe'ye 2016 yılında amatör olarak transfer edilen ve 2018'de Göz- Göz'de profesyonelliğe adım atan 20 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 2021 yılından 2023 yılına kadar uzatıldı. Kanatlarda görev yapan ve yeteneği ile alkış toplayan yıldız adayı, bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 8 maçta forma giydi.

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