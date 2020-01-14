Akigo, Emnes’ten vazgeçmiyor

FIFA kanalıyla gelen transfer yasağıyla sarsılan Akhisarspor'da yönetim eski oyuncusu Emnes ile arasındaki sorunu çözmek için uğraşıyor. Yönetim Emnes'e 970 bin Euro'luk borcunu öderse takıma takviye yapacak. Akigo'nun eski oyuncuları Grbic'e 650 bin Euro, Dany'e 500 bin Euro, Josue'ye ise 400 bin Euro olmak üzere toplamda 2 milyon 520 bin Euro kesinleşmiş borcu var.
Ancak, Emnes dışındaki bu alacaklılar transfer yasağına girmiyor. TFF 1.Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak hedefe ulaşamayan Akhisarspor'da Eray ve Irfan Hadzic'ten sonra Oğulcan gönderiliyor.