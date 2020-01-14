Akigo, Emnes’ten vazgeçmiyor

BUGÜN NELER OLDU

FIFA kanalıyla gelen transfer yasağıyla sarsılan Akhisarspor'da yönetim eski oyuncusu Emnes ile arasındaki sorunu çözmek için uğraşıyor.Ancak, Emnes dışındaki bu alacaklılar transfer yasağına girmiyor. TFF 1.Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak hedefe ulaşamayan Akhisarspor'da Eray ve Irfan Hadzic'ten sonra Oğulcan gönderiliyor.