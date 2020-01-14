Altay, Doğa İşeri ile anlaştı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Altay, ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ayrılan sol bek Doğa İşeri ile her konuda anlaştı. İzmir ekibinin bir-iki gün içinde İşeri ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.Altay'da kurmaylar Denizlispor'dan kaleci Tolgahan'ın çok para istemesinden sonra gündemine Malaga'dan ayrılan Cenk Gönen'i aldı. İzmirli file bekçisiyle masaya oturulması bekleniyor.