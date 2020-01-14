Kadın polislerden şiddete karşı broşür

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Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, Kadın Acil Destek Uygulaması(KADES) kapsamında kadın şiddetine dikkat ekmek için broşür dağıttı. Cumhuriyet Meydanında, Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Özgül Reçel ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Türkan Yamiç broşür dağıtırken, Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı, erkek meslektaşları da onlara yardımcı oldu.Cumhuriyet Meydanı'nda broşür dağıtan polisler bazı işyerlerini de ziyaret etti. Polisler vatandaşlara uygulama hakkında bilgiler verdi. Kadın şiddetinin önüne geçmek istediklerini anlatan Polis Memuru Türkan Yamiç, "Son dönemlerde artan kadına yönelik şiddetin önlenmesi bakımından yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmalar kapsamında Kadın Acil Destek Uygulaması için bilgilendirme yapıyoruz. Bunun için mobil program var. Bunu kadınlarımız cep telefonlarına indirerek acil destek çağrısı yapabiliyorlar. Bunun tanıtımı amacıyla hazırlamış olduğumuz broşürlerimiz var. Umarız faydalı olur. Bu tür olayların önüne geçmeyi başarabiliriz diyoruz" dedi.