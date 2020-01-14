Kalorifer kazanı barınağa dönüştü

BUGÜN NELER OLDU

Sındırgı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sokak hayvanları için hayata geçirilen proje yürekleri ısıttı. Okulun deposunda kullanılmayan hurda halindeki eski tip kalorifer kazanını değerlendirmek için proje hazırlayan lisenin müdür yardımcısı Umut Yasin Aslan, kazanı hayvan barınağı haline dönüştürdü. Okulun metal ve mobilya atölyelerindeki öğrencilerle ortak çalışan Aslan, kazanının iç kısmına hayvanlar için barınacak yer hazırlarken, dışına da gıda ihtiyacını karşılayacakları sistemi kurdu. Kazan içerisinde 7-8 köpek veya 10-15 kedinin yaşayabileceği bir alan oluşturuldu.