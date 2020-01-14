Karşıyaka tekledi

TFF 3. Lig 2. Grup'taki ikinci yarının ilk sınavında iç sahada Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Ligde sezon başında düşme hattına geriledikten sonra ilk yarıda üst üste 4 galibiyetlik seriyle Play-Off hattına adını yazdıran Kaf-Kaf, bu serinin ardından son 4 maçta tek galibiyetle yetinmesine rağmen ilk 5'ten çıkmadı.
Yeşil-kırmızılılar, son 4 maçta Turgutluspor'a 2-1, Belediye Derincespor'a 4-2 yenilirken Ofspor'u 4-1 yenip Tepecikspor'la yenişemedi. Büyükçekmece Tepecikspor önünde sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayamama serisini 6 yıla çıkaran İzmir temsilcisi, grupta 28 puanla 5'inci sırada yer alıyor.