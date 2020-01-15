8 ülke Ege’de buluşuyor

E
ge Bölgesi'nde bu yıl 21. kez düzenlenecek Mercedes Benz Uluslararası Ege Kupası bugün başlıyor. TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nin ev sahipliğindeki geleneksel turnuvaya ay-yıldızlı ekibimizin yanı sıra 7 ülkenin 16 yaş altı milli takımları katılacak. U16 Milli Takım, turnuvadaki ilk maçında bugün Kosova'yla karşılaşacak. Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.
Millilerimiz cuma günü İrlanda, pazar günü de Tanzanya ile oynayacak.
"GÖREVİMİZ FUTBOLU ÖĞRETMEK"
Geleneksel organizasyon 21 Ocak Salı günü yapılacak final maçıyla son bulacak.
U16 Milli Takım
Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, Ege Kupası'nın
Futbol Federasyonu'nun en önemli organizasyonlarından
biri haline geldiğini vurgulayarak, "Amacımız,
tüm yaş gruplarındaki turnuva sayısını çoğaltabilmek
ve 14-19 yaş grupları arasındaki evlatlarımızı
bu turnuvalarla eleme maçlarına hazırlayabilmek.
TFF olarak en önemli görevimiz çocuklarımızı doğru
stratejilerle hedeflere doğru yönlendirmek" dedi.
A GRUBU
12.00 İrlanda-Tanzanya (Gündüz Tekin Onay Sahası)
14.30 Türkiye-Kosova (Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
B GRUBU
12.00 Ukrayna-Güney Kore (Şenes Erzik Sahası)
14.30 Arnavutluk-Kuzey Makedonya (Şenes Erzik Sahası)