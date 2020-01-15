8 ülke Ege’de buluşuyor

ge Bölgesi'nde bu yıl 21. kez düzenlenecek Mercedes Benz Uluslararası Ege Kupası bugün başlıyor. TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nin ev sahipliğindeki geleneksel turnuvaya ay-yıldızlı ekibimizin yanı sıra 7 ülkenin 16 yaş altı milli takımları katılacak.Millilerimiz cuma günü İrlanda, pazar günü de Tanzanya ile oynayacak.U16 Milli TakımTeknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, Ege Kupası'nınFutbol Federasyonu'nun en önemli organizasyonlarındanbiri haline geldiğini vurgulayarak, "Amacımız,tüm yaş gruplarındaki turnuva sayısını çoğaltabilmekve 14-19 yaş grupları arasındaki evlatlarımızıbu turnuvalarla eleme maçlarına hazırlayabilmek.TFF olarak en önemli görevimiz çocuklarımızı doğrustratejilerle hedeflere doğru yönlendirmek" dedi.12.00 İrlanda-Tanzanya (Gündüz Tekin Onay Sahası)14.30 Türkiye-Kosova (Serpil Hamdi Tüzün Sahası)12.00 Ukrayna-Güney Kore (Şenes Erzik Sahası)14.30 Arnavutluk-Kuzey Makedonya (Şenes Erzik Sahası)

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