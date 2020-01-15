İzmir’de alkollü sürücü rekoru

İzmir nüfus oranına göre Muğla'dan sonra Türkiye'de en çok alkollü araç kullanılan ikinci şehir oldu. 2018'de kent genelinde 21 bin 754 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 2019'da bu rakam yüzde 21 artışla 26 bin 388'e yükseldi. Şehir içinde ise alkollü araç kullanan sürücü sayısı geçen yıla oranla bu sene yüzde 41 artışla 10 bin 543'ten 14 bin 868'e çıktı. Buna karşın alkol kaynaklı kazalarda kent genelinde 2019'da geçen yıla oranla yüzde 19 düşüş sağlandı. 2018'de 389 alkol kaynaklı kaza yaşanırken, 2019'da bu rakam 315'e düştü. Şehir içi alkole bağlı trafik kazalarında yüzde 30 düşüş oldu. Şehir içinde 2018'de 178 alkolden dolayı kaza yaşanırken, 2019'da bu rakam 124 oldu.İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla ölümlü kazalara neden olan alkollü ve emniyet kemersiz araç kullanımı konusunda denetimler sıklaştırıldı. Denetimler sonuç verdi, ölümlü kazalarda düşüş meydana geldi. İzmir'de kent içinde ölümlü trafik kazaları bir önceki yıla oranla yüzde 33 azaldı. Şehir içinde 2018'de 21 ölümlü kaza yaşanırken, bu rakam 2019'da 14'e düştü. Kent genelinde 2018'de 72 ölümlü kaza meydana gelirken, 2019'da 66'ya düştü, yüzde 8 azalma yaşandı. Yaralanmalı kazalarda ise yüzde 6 düşüş oldu. 2018'de 30 bin 536 yaralanmalı kaza meydana gelirken, 2019'da 28 bin 544 kaza oldu. İzmir'de 2018 yılında toplam 461 bin 326 emniyet kemeri uygulaması yapılırken, 2019'da 533 bin 301 denetim yapıldı. 2018'de 59 bin 278 kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan ceza işlem uygulandı. Bu rakam 2019'da 122 bin 546'ya yükseldi.İzmir'de 27 Nisan'da Gaziemir'de Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir (17) ve kuzeni M.G.'ye (15) yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada 130 promil alkollü sürücü Bekir Karaaslan'ın çarpması henüz hafızalardan silinmedi. Yolbilir'in ölümüne, kuzeni M.G.'nin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bürge Yolbilir'in bir trafik canavarına kurban gittiğini söyleyen ailenin avukat Mehmet Bostancı, "130 promil alkollü olan sürücü yaklaşık 140 kilometreye yakın hızla iki kez kırmızı ışığı ihlal etti. O gün gencecik kızımız ve yanında canını zor kurtaran 15 yaşında bir çocuğumuz vardı. Sürücü 1 metre dahi fren izi olmadan, direksiyon kırmadan Bürge'ye çarptıktan sonra geriye dönüp bakmadan yoluna devam etti" diye konuştu. İzmir'in Bergama ilçesinde 14 Şubat 2017'de yaşanan olayda 154 promil alkollü sürücü Aytekin Uyanık, "dur" ihtarına uymayarak 140 kilometre hızla polis memuru Nedim Öner'e çarptı. Polis memurun şehit eden alkollü sürücü 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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