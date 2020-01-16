Aliağaspor FK evine dönüyor

ALIAĞASPOR FK'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Aliağa Şehir Stadında zemin yenileme çalışmaları tamamlandı. Soyunma odalarının revizyondan geçirildiği, tribünlere eklemelerin yapıldığı statta ilk maç, Aliağaspor FK ve Bolvadin Belediyespor arasında oynanacak. Aliağaspor FK, şehir stadında yenileme çalışmalarının başlamasıyla birlikte ilk devredeki iç saha maçlarının tamamını Petkim Stadında oynadı.
Stat yenileme çalışmaları kapsamında bin kişilik olan kapalı tribüne ekleme yapılarak kapasite 2 bine çıkartıldı. Yenilenen stadyumdaki ilk maç ise ikinci devrenin ilk karşılaşması olan pazar günü saat 14.00'te Aliağaspor FK ve Bolvadin Belediyespor arasında oynanacak.