Aliağaspor FK evine dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

ALIAĞASPOR FK'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Aliağa Şehir Stadında zemin yenileme çalışmaları tamamlandı. Soyunma odalarının revizyondan geçirildiği, tribünlere eklemelerin yapıldığı statta ilk maç, Aliağaspor FK ve Bolvadin Belediyespor arasında oynanacak.Stat yenileme çalışmaları kapsamında bin kişilik olan kapalı tribüne ekleme yapılarak kapasite 2 bine çıkartıldı.