Denizlispor’dan bomba transfer: Onazi imzaladı

BUGÜN NELER OLDU

rta sahayı takviye etmeye çalışan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'la köprüleri atan 27 yaşındaki Nijeryalı ön libero Ogenyi Onazi'yle anlaşmaya vardı.Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in de kadroda görmek istediği orta sahada görev yapan Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun Yukatel Denizlispor'a transferi taraftarlarda da heyecan yarattı.DENIZLISPOR Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek,dedi. Öte yandan Denizlispor, devre arasının ardından ilk resmi maçında Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.