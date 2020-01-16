Denizlispor’dan bomba transfer: Onazi imzaladı

O
rta sahayı takviye etmeye çalışan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'la köprüleri atan 27 yaşındaki Nijeryalı ön libero Ogenyi Onazi'yle anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerde 3.5 yıldır kadroda yer alıp geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdikten sonra bu yıl ilk yarıda şans bulamayan futbolcunun transferi dün bitti.
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in de kadroda görmek istediği orta sahada görev yapan Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun Yukatel Denizlispor'a transferi taraftarlarda da heyecan yarattı.
DENİZLİ'NİN KUPA MAÇI A SPOR'DA
DENIZLISPOR Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Onazi ile 1 yıllık opsiyonu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum"
dedi. Öte yandan Denizlispor, devre arasının ardından ilk resmi maçında Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.