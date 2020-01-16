Grip olunca erken doğum yaptı

milletvekili danışmanı Eylem Koç-Vahit Koç (40) çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu. Gebeliğinin son haftalarında üst solunum yolları enfeksiyonu olan Koç, influenza testi yaptırmak ve gerekli tedaviyi olmak için yüksek ateş ve solunum zorluğu ile gebelik sürecinin takip edildiği İzmir Özel Can Hastanesi'ne geldi. Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinde influenza ön tanısı alan 37 haftalık hamile Koç, Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op.Dr. İrfan Özer'e konuyu iletmek için gittiğinde, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Yapılan ölçümlerde annenin yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonunun bebeğin kalp atım ritmini bozduğu ve bebeğin sıkıntıda olduğu tespit edildi. Op.Dr.İrfan Özer, önceden geçirilmiş sezaryen öyküsü nedeniyle 20 Ocak'ta planlanan doğumu öne alarak anne ve bebeği sağlıkla birbirine kavuşturdu. 3 kilo 250 gr sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren anne Koç, "Grip olduğum için kontrole gelip, doğum yaparak çıktım. Neyse ki doktorumuz İrfan Bey, zamanında müdahale etti. Yoksa bebeğimizin risk altında olduğunu bilmeyecektik. Çok şükür, sağlıkla bebeğimize kavuştuk" diye konuştu.

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