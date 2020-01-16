KOSBİ’nin çevreci sanayicilerine ödül

Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) çevreye duyarlı sanayicileri ile örnek oldu. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından çevreye duyarlı davranan ve gerçekleştirdikleri projelerle örnek teşkil eden sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla verilen EBSO Çevre Ödülleri'nde bu sene üç KOSBİ firması ödüle layık görüldü. EBSO Çevre Ödülleri'nde bu yıl birincilik ödülünü Tetra Pak, ikincilik ödülünü Norm Cıvata, üçüncülük ödülünü Pınar Et kazandı. Ege Seramik ise Jüri teşvik ödülüne layık görüldü.KOSBİ Yönetim Kurulu Kamil Porsuk ödül alan KOSBİ üyesi firmaları kutlayarak, çevreye duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. KOSBİ olarak çevre konusunda özel bir hassasiyetleri olduğunu ifade eden Porsuk, "Kemalpaşa hem sanayinin hem de tarımın iç içe olduğu, önemli bir ilçe. Bu sebeple KOSBİ olarak çevre duyarlılığımız çok yüksek. Firmalarımızın da bu düşünceyle üretim yapıyor olmalarından dolayı ödüllendirilmiş olmalarından biz de gururluyuz. Tetra Pak, Ege Seramik ve Pınar Et'i bu duyarlılıklarından dolayı kutluyor ve Kemalpaşa adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Törende konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sürdürülebilir ekonominin kalkınmanın temellerinden biri olduğunu belirterek "EBSO, bu farkındalıkla bir yandan sanayinin gelişimini hedeflerken, bir yandan da çevresel değerleri en üst seviyede tutmaktadır. Odamız, bu düşünceyle çevre bilincini hem kurumsal olarak benimsemiş hem de üyelerimizi bilgilendirip, ödüllendirmiştir" dedi.

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