Özel çocuklara gölge öğretmen

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Eğitim Bakanlığı (MEB), tam zamanlı olarak kaynaştırma yoluyla devlet okullarında eğitim alan otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için önemli bir adım attı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, daha önce derslere yalnız girmek zorunda olan otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler, derslere artık halk arasında 'gölge öğretmen' olarak bilinen kolaylaştırıcı ile birlikte girebilecek. Mevzuatta yapılan değişikliğin son derece yerinde ve doğru olduğunu belirten otizmli bireylere sahip aileler, uygulamanın daha kapsamlı hale gelmesini istedi. İzmir Nar Taneleri Derneği Başkanı Psikolojik Danışman Besim Toker, yapılan değişikliği çok başarılı, yararlı bulduklarını ancak burada bazı eksikliklerin olduğunu ve kendilerinin çeşitli taleplerinin bulunduğunu aktardı. Besim Toker, "Gölge öğretmen istihdam etmenin maliyeti var. Nereden baksanız sigortası ile 3-4 bin liraya geliyor. Gölge öğretmenlerin, Milli Eğiim Bakanlığı'nın bünyesinde istihdam edilmesini istiyoruz" diye konuştu.