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Türkiye’nin tek engelsiz fabrikası

Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan engelsiz fabrika fark yaratıyor. Evde oturmak yerine fabrikada çalışan 55 genç, 6 ayrı sanayi kuruluşu için üretim yapmaya başladı

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Türkiye’nin tek engelsiz fabrikası
Türkiye'nin ilk Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri Merkezi (ZEKİ), Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) tarafından 2017 yılında hayata geçirildi. MOSB'da 5 bin 811 metrekarelik alanda inşa edilen engelsiz fabrikaya, sanayiciler ilgi gösterdi. 8 engelli gençle başlayan başarı hikayesinde ulaşılan engelli sayısı 55'i buldu. 6 firma toplam 6 ayrı korumalı iş yeri açarak, ürünlerini engellilere yaptırmaya başladı. Proje sayesinde üretime katılan zihinsel engelliler büyük mutluluk yaşadı. Sabah 09.00'da mesaiye başlayıp akşam 17.00'de işi bırakan engelliler, kendi paralarını kazanıyor.

ÜRETİME KATKI
ZEKİ Yaşam Merkezi Sorumlusu Serap Akbayır, "Bu sosyal sorumluluk projemizin örnek olmasını istiyoruz. Buradaki çocuklarımız kendi becerilerini geliştiriyor aynı zamanda üretime katma değer sağlıyor. En önemlisi kendi geçimlerini ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Burada olmaktan, sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almaktan dolayı sürekli mutluluklarını dile getiriyorlar. Türkiye'de böyle bir projeye Manisa olarak öncülük yapmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. Otizmli 26 yaşındaki Ferhat Şeker, biriktirdiği parayla üniversite okumayı istediğini söyledi. 21 yaşındaki Halil İbrahim Gözat ise çalışmaktan ve para kazanmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR
İZMIR Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından üretilen temizlik ve kozmetik ürünlerinin satışından 1 milyon liralık ciro elde edildi. Okul, yoğun ilgi dolayısıyla kamu kurumlarının parfüm, temizlik ve kozmetik ürün talebini karşılamakta zaman zaman zorlanıyor. Kimya Teknolojileri Alan Şefi Ufuk Akış, "Sanayi bölgesinde olduğumuz için kimya teknolojileri alanından mezun olan hiçbir öğrencimiz işsiz kalmıyor" dedi.

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Türkiye’nin tek engelsiz fabrikası
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