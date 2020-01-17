Çetin: Onazi bize güç katacak

SÜPER Lig'in ikinci yarısına G.Saray maçı ile başlayacak olan Yukatel Denizlispor'da teknik Onazi transferi sevinç yarattı. 27 yaşındaki oyuncunun takıma büyük güç katacağını belirten başkan Ali Çetin, "2020 yılında bu şehre hak ettiği mutluluğu yaşatacağız.Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Hedefimiz sezon başında ilk 5'ti ve ne dediysek arkasındayız.En kısa sürede eksik olan bölgelerimizi de tamamlayacağız" dedi.Onazi sonrasında transferdeki atağını sürdürmek isteyenKasımpaşa ile yollarını ayıran Tunuslu oyuncu için teklif yapıldığı öne sürülürken 30 yaşındaki oyuncudan gelecek yanıt beklenmeye başlandı. Denizlispor'da alacakları için TFF'ye başvurup kadro dışı bırakılan isimlerdenBurak Çalık'ın da yeni adresi TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Samsunspor oldu.Denizlispor'un Kolombiyalı oyuncusu Oscar Estupinan ikinci yarıda daha fazla gol atarak takıma katkı vereceğini söyledi. Ligde 370, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 270 dakika ile toplam 640 dakika forma giyebilen Estupinan, altısı kupada üçü de ligde olmak üzere 9 gol atarken bu sayıyı daha da yükselteceğinin sözünü verdi. "Ligin ikinci yarısı büyük rekabete sahne olacak" diyen Kolombiyalı oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Radamel Falcao ile konuşmadım ama kendisini harika kariyerinden dolayı tanıyoruz. Çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz. Ritim kazanarak döneceğini biliyorum.Galatasaraylıların içi rahat olsun. G.Saraylı taraftarlar, Falcao takımlarında olduğu için çok şanslılar."

BUGÜN NELER OLDU