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Çetin: Onazi bize güç katacak

Yukatel ’da teknik heyet ve yönetim Nijeryalı oyuncunun takıma güç katacağından son derece emin. Ayrıca Ege ekibi gündemine Kasımpaşa’dan ayrılan stoper Ben Youssef’i aldı

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Çetin: Onazi bize güç katacak
SÜPER Lig'in ikinci yarısına G.Saray maçı ile başlayacak olan Yukatel Denizlispor'da teknik Onazi transferi sevinç yarattı. 27 yaşındaki oyuncunun takıma büyük güç katacağını belirten başkan Ali Çetin, "2020 yılında bu şehre hak ettiği mutluluğu yaşatacağız. Onazi ile orta saha transferimizi tamamladık, gerisi gelecek. Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Hedefimiz sezon başında ilk 5'ti ve ne dediysek arkasındayız. Amacımız hiçbir zaman değişmedi. Her adımda daha da güçlenerek ilerliyoruz. En kısa sürede eksik olan bölgelerimizi de tamamlayacağız" dedi.

SIRADA BEN YOUSSEF VAR
Onazi sonrasında transferdeki atağını sürdürmek isteyen Denizlispor, radarına Ben Youssef'i de aldı. Kasımpaşa ile yollarını ayıran Tunuslu oyuncu için teklif yapıldığı öne sürülürken 30 yaşındaki oyuncudan gelecek yanıt beklenmeye başlandı. Denizlispor'da alacakları için TFF'ye başvurup kadro dışı bırakılan isimlerden Mehmet Akyüz'ün Adana Demirspor'a transfer olmasının ardından Burak Çalık'ın da yeni adresi TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Samsunspor oldu.

'RADAMEL FALCAO VAR G.SARAYLILAR ÇOK ŞANSLI'
YUKATEL Denizlispor'un Kolombiyalı oyuncusu Oscar Estupinan ikinci yarıda daha fazla gol atarak takıma katkı vereceğini söyledi. Ligde 370, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 270 dakika ile toplam 640 dakika forma giyebilen Estupinan, altısı kupada üçü de ligde olmak üzere 9 gol atarken bu sayıyı daha da yükselteceğinin sözünü verdi. "Ligin ikinci yarısı büyük rekabete sahne olacak" diyen Kolombiyalı oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Radamel Falcao ile konuşmadım ama kendisini harika kariyerinden dolayı tanıyoruz. Çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz. Ritim kazanarak döneceğini biliyorum. Galatasaraylıların tereddütte olmamaları gerekiyor çünkü Falcao'dan bahsediyoruz. Galatasaraylıların içi rahat olsun. G.Saraylı taraftarlar, Falcao takımlarında olduğu için çok şanslılar."

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Çetin: Onazi bize güç katacak
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