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’de yol ve kaldırımı temizliyor diye azar yedi

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Denizli’de yol ve kaldırımı temizliyor diye azar yedi
DENIZLILI Tekin Çetin Çivril ilçesine bağlı Çayır Mahallesi'nde evinin bulunduğu bölgedeki sokak ve kaldırımları her sabah ve akşam süpürerek çöpleri topluyor. Tekin Çetin isimli vatandaş, Çivril Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin 'bu senin işin değil bir daha süpürme' uyarısında bulunduğunu iddia etti. Çetin, "Ölmüş anne babamın ruhu için buraları temizliyorum. Bugüne kadar kimse bir şey dememişti ama bugün belediye aracıyla iki kişi geldi sert bir şekilde bana 'bu senin işin değil bir daha toplama dedi' gitti. Bende korkudan bıraktım" dedi.
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Denizli’de yol ve kaldırımı temizliyor diye azar yedi
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