Gıda teröristlerini barındırmayacağız

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince bakanlık liste yayınlamaya devam ediyor. Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten, ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgiler geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığınca resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Gazlı içecekten bala, çaydan zeytinyağına, süt ürünlerinden ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünün yer aldığı listede Torbalı'dan da 5 firma yer alıyor. Konuyla ilgili konuşan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun "Bakanlıkça açıklanan tağşiş listesinde ismi bulunan beş firma hakkında Torbalı Ticaret Odası olarak mevzuat çerçevesi içinde hak ettikleri disiplin cezasının uygulanması için gerekli işlemleri başlattık. İşine hile katana müsamaha edemeyiz. Bu tarz işletmelerin, işini layıkıyla yapan diğer üreticileri de zan altında bırakmaktadırlar. Bu konuda yetkili olan kurumlarla işbirliği yapıp işin tağşişci firmaları ilçemizde barındırmamak için var gücümüz ile çalışacağız" şeklinde konuştu.Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclise getirme konusunda gayretlerinin sürdüğünü belirterek, bu suçu işleyenlerin ticaretten men edilmesi veya hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini dile getirmişti. Olgun, "Bakanımızın yaklaşımı çok doğru. İfşa etmek, para cezası veya uyarıda bulunmak yeterli değil. Müeyyideler çok ağır olmalı. Bu tarz halkın sağlığıyla oynayan firmalar; işini doğru yapanı zan altında bırakıp haksız rekabete yol açıyor. İşini dürüst bir şekilde yapan, tüm kurumların denetimden geçen firma ile merdiven altı iş yapıp işine hile karıştıran birbirinden ayrılmalı" diye konuştu.

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