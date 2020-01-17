Play-off için 2 puan ortalaması şart!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, ilk yarıda istedikleri noktadan uzakta kaldıklarını ancak ikinci yarıda bunu telafi edeceklerini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Töraydın, gerekli hamleleri yaptıklarının altını çizerken şunları söyledi: "İyi başladığımız bir ligde krizden çıkmak için gerekli hamleleri yaptık. Hedefin altında puan topladık ama alınan 7 puan rakiplerimizle aramızın açılmasını önledi.Cenk, Kazım, Eren, Hakan Demirci, Al Hassan, bunlar hep planlı programlı işler. Hepsinin talibi var. Süper Lig'e çıkarsak bu sayı daha da artacaktır.