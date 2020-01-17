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Play-off için 2 puan ortalaması şart!

Sportif Direktörü Töraydın, ikinci yarıda herkesin farklı bir takım seyredeceğini belirtti

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Play-off için 2 puan ortalaması şart!
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, ilk yarıda istedikleri noktadan uzakta kaldıklarını ancak ikinci yarıda bunu telafi edeceklerini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Töraydın, gerekli hamleleri yaptıklarının altını çizerken şunları söyledi: "İyi başladığımız bir ligde krizden çıkmak için gerekli hamleleri yaptık. Hedefin altında puan topladık ama alınan 7 puan rakiplerimizle aramızın açılmasını önledi. İkinci yarı bu farkı kapatabilecek bir takımız. İki puan ortalaması bize play-off için yetecek. Milli oyuncu sayımız 6'yı buldu. Cenk, Kazım, Eren, Hakan Demirci, Al Hassan, bunlar hep planlı programlı işler. Hepsinin talibi var. Süper Lig'e çıkarsak bu sayı daha da artacaktır.
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Play-off için 2 puan ortalaması şart!
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