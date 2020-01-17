TANAP’tan çıkan tarih sergileniyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) yapımı sırasındaki kazılar esnasında bulunan çeşitli dönemlere ait tarihi eserler, Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan Türkiye - Azerbaycan Doğalgaz Boru Hattı kazıları esnasında Gönen - Üzümlü, Manyas- Kalebayırı ve Manyas - Şevketiye mevkilerinde bulunan çeşitli dönemlere ait tarihi eserler Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Eserlerin sergilenmeye başlaması nedeniyle düzenlenen programa katılan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "İnşaat çalışmaları esnasında bugüne kadar bilinmeyen 106 arkeolojik alan, inşaat safhasında ise 48 rastlantısal bulgu alanı keşfedilerek, Türkiye kültür envanterine kazandırılmıştır" dedi.