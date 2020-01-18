‘Akıllı şehirler’e Denizli damgası

Türkiye Belediyeler Birliğinin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da yapıldı. ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün süren organizasyonun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaparken, kongrede 31 ülkeden 100'ün üzerinde katılımcı konuşmacı olarak yer aldı. Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığı kongre 3 ana oturum, 12 panel ve 6 seminer şeklinde gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gazeteci Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz" konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Denizli'nin kendi içinde çok özel şeyleri barındıran güzel bir şehir olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Denizli üreten, çalışan ve çalışkan bir şehirdir. İhracat rakamlarına baktığımızda Türkiye'de ilk 9'da olan bir şehir. Denizli turizm şehridir, il bazında gelen turist anlamında Türkiye'deki 5. şehirdir. 2,5 milyonun üzerinde yurtdışından ziyaretçi gelir. Tropikal meyveler dışında her ürünün üretildiği bir şehirdir Denizli. Tarım anlamında çok güçlü bir şehir. Ürün bazında pek çok üründe üretimde ilk üçte yer almaktadır. Denizli sanayisi, turizmi, tarımıyla güzel bir şehirdir. Çalışkan insanların olduğu, milletine bağlı bir şehirdir Denizli" dedi.Kısa süre önce başlattıkları 2020 Denizli Yılı projesini anlatan Başkan Osman Zolan, "2020 Denizli Yılı etkinlikleri kapsamında Denizlimizi, güzelliklerimizi anlatmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. 2020 Denizli Yılı'nı anlatan 8 adet logo çalışması hazırladık, www.denizli2020. com adresinde 20 Ocak'a kadar oylama devam edecek. Vatandaşlarımız logoyu kendisi seçiyor, akıllı şehirler ve teknolojinin faydalarından biri de bu. Halkı kucaklayan, katılımcılığı artıran bir durum ve hemşehrilerimizi de bu işin içine katabilmek çok önemli. Teknolojinin ve akıllı şehirciliğin gelişmesi vatandaşlarımızla temaslarımızı çok üst düzeye çıkardı. Akıllı şehir noktasına baktığımızda sadece kamera ve teknolojilerden ziyade, bunu ekonomiye katmalı, şehrin rahatı ve huzuru için çalışmalıyız" diye konuştu.

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