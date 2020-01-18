Altay 106 yaşında

Altay taraftarları ve camiası, kulübün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Kutlamalar için önceki akşam saatlerinde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Altaylı taraftarlar, kortej halinde yürüyerek Alsancak Stadı önünde beklemeye geçti. Havai fişeklerin ateşlenmesinin ardından taraftarlar ellerindeki meşaleleri yaktı. Altaylılar, "Alsancak Altay'ındır oley" ve "İyi ki doğdun Altay" tezahüratları yaptı. Siyah-beyazlı camia, kulübün 106'ncı yıl dönümü kutlamaları için Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin (ASDD), Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği gecede buluştu.Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün 106. kuruluş yıl dönümünü vatani görevini yaptığı Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda kutladı. Kışlada Altay forması giyen Ekmekçioğlu, "" dedi.ARA transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Altay, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan prensip anlaşmasına vardığı ofansif orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Demir Grup Sivasspor kulüplerinde oynadı. Kerim, geçen sezon Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı Gaziantep ekibinde bu sezon forma şansı bulamadı. Tecrübeli futbolcu 1'inci Lig kariyerinde 123 maça çıkarak 38 gol attı. Öte yandan Altay, bugün saat 14.00'te Ümraniyespor'un konuğu olacak.

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