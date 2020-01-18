Denizli’de G.Saray mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Yukatel Denizlispor, lige döndü. Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında pazar günü Galatasaray'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek, kupada henüz pes etmediklerini, artık sadece Galatasaray maçına odaklandıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "" diye konuştu. Galatasaray deplasmanına en iyi şekilde motive olacaklarını anlatan Mehmet Özdilek, "L" yorumunu yaptı.