İzmir’de 850 bin öğrenci karne aldı

İzmir'de öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte karne aldı. İzmir'de yaklaşık 850 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. İzmir'de 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem karne töreni Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Okulu'nda yapıldı. Etkinlikte, Vali Yardımcısı Erhan Güney, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi özel öğrencilere karnelerini verdi. Seramik, aşçılık ve el sanatları atölyelerinde karnelerini alan çocuklar, tatil heyecanını yaşadı. Karnelerin sadece öğrencinin değil ailenin de göstergesi olduğunu belirten Yahşi, "Çocuklarımızın başarıları ve beceri tasarı atölyelerindeki çalışmaları takdire şayan. Bugün birinci dönemi kazasız belasız bir şekilde kapatmanın mutluluğu içindeyiz. Özel eğitim öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşmak için burayı seçtik. Gerçekten çocuklarımı sektöre kazandırma, sektörde iş bulma noktasında istihdama yönelik çalışma yapılan bir okuldayız. Bu öğrencilerimizin başarısını da hem İzmir'e hem Türkiye'ye gösterme açısından sizlerle paylaşmak istedik. Karneler hepimizin göstergesi. Bu anlamda velilerimizin bunu düşünerek, asla bir baskı uygulamadan çocuklarımızla birlikte tatili tatil görerek geçirmelerini istiyoruz" dedi.Seramik atölyesinde eğitim alan Murat Selçuk (19), "Karnem beklediğim gibi geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum, gayet mutluyum. Tatilde kitap okuyacağım, dışarı çıkacağım. Test kitaplarımı çalışacağım" dedi. El sanatları eğitimi alan Ceren Özyürek (16) ise, "Takdir aldım, çok mutluyum. Tatilde gezeceğim, evde dinleneceğim, kitap okuyacağım. Herkese iyi tatiller diliyorum" diye konuştu. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Barış Sezgin, tatil öncesi ailelere önerilerde bulundu. 15 günlük tatilde yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunan Barış Sezgin, "Çocuklarımızın hepsi çok heyecanlı, hak ettikleri tatile çıkıyor olacaklar. Karne hayat değildir, çocukların ilgi ve yeteneklerini yansıtan bir araç da değildir. Aileler karneyi değerlendirirken çok sakin, yapıcı ve doğru geri bildirimler yapmalılar. Çocuğun güçlü olduğu yanlarını değerlendirip, özenli övgüde bulunuyor olmalılar. Ailelerin çocuklarının yaptığı olumlu davranışların onlarda hangi duyguyu uyandırdığını yansıtarak özenli övgü yapmaları, çocukların ikinci dönem başındaki motivasyonu artıracaktır" dedi.

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