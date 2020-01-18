Ölüm yolculuğu yüzde 70 arttı

İZMIR'IN Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 8'i çocuk 11 Suriyeli göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından gözler yeniden düzensiz göçmenlere çevrildi. Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi aralıksız devam ederken yakalanan düzensiz göçmen sayısındaki artış dikkat çekiyor. Geçen yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 70 artışla 455 bin düzensiz göçmenin umut yolculuğuna çıkmak isterken yakalandığını hatırlatan Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü Doç. Dr. Ayselin Yıldız, "Her ne kadar Ege Adaları'na geçiş 2019'da bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 60 bin olsa da diğer taraftan Türkiye'nin sınırlarında yakaladığı düzensiz göçmen sayısı 2018'e göre yaklaşık yüzde 70 artarak 455 bine ulaştı. 2019'da Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik'in denizde kurtardığı göçmen sayısı yaklaşık 60 bin. Savaşlar devam ettiği sürece Türkiye'ye yönelik göç de sürecektir" dedi.Doç. Dr. Yıldız, "Ege Denizi özellikle bu mevsimde kesinlikle kolay bir deniz değil. Düzensiz göçte geçişlerin en fazla Midilli ve Sisam'a olarak dikkat çekiyor. Midilli'ye 27 bin ve Sisam Adası'na da 10 bin düzensiz göçmen 2019'da geçiş yapmış durumda" dedi.

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