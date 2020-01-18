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Spor kenti

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Spor kenti İzmir
İZMIR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, İzmir'i spor kenti kimliğine kavuşturacaklarını söyledi. İzmir'in marka futbol kulüplerinin olduğunu dile getiren Erten, "Büyük kulüplerimiz ile şehrimizi bir spor kenti yapabiliriz. Şehrimiz bunu çok hak ediyor. Bu anlamda İzmir'in dünyada hızla gelişen spor ekonomisinden ve spor turizminden daha fazla pay alması için, sonuç ve hedef odaklı olarak hepimiz çalışmalıyız. Bu konuda kulüplerimizle, turizm işletmelerini içinde bulunduran Turizm İşletmeleri Konfederasyonu ve İzmir Ticaret Odası'yla, yerel merkezli yönetimlerimizle işbirliği yapacağız" diye konuştu.
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Spor kenti İzmir
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