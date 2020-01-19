ADALET PEŞİNDE

İzmir'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmek için kaldırımda beklerken belediyeye ait çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Dilber Taş'ın (70) oğlu Halil İbrahim Taş (49), şoförün serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Baş sağlığı için bile aramadılar. Biz adalet istiyoruz" dedi.Kaza, geçen yıl 13 Aralık günü Pınarbaşı semtinde meydana geldi. Bornova Belediyesi'nde çalışan Ö.A., iddiaya göre sürücüsü olduğu 35 AJY 551 plakalı çöp kamyonun kontrolünü kaybetti. Kamyon, pazar alışverişinden dönen ve yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Dilber Taş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dilber Taş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taş, bir gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan sürücü Ö.A. sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Annelerini memleketleri Kırşehir'e toprağa veren çocukları ise, adalet arayışına başladı. Dilber Taş'ın oğlu Halil İbrahim Taş, kendilerini baş sağlığı için arayan olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Annemin ölümüne sebep olan kamyon sürücüsü, bir gün bile ceza almadı. Olayın ardından sadece 4 saat karakolda tutuldu. Onun dışında hiçbir şey yapılmadı. Şoför de belediyeden de kimse baş sağlığı dilemedi. Bu duruma isyan ediyoruz. Sahipsiz bırakıldık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Annenim ölümünde, şoförün ihmali olduğunu düşünüyorum. Eğer hızı düşük olsaydı, belki annem hayatta olacaktı. Şoförün elini kolunu sallayarak geziyor olması bizi çok üzüyor. Koskoca kadın kamyonun altında kalarak ölüyor, kimse sesini çıkarmıyor. Ben, adaletin yerini bulmasını ve annemin ölümüne sebep olan bu şahsın tutuklanmasını istiyorum. İftiralardan dolayı yıllarca suçsuz yere ceza yatan insanlar var. Fakat kamyonla kadını çiğneyen adam bir dakika bile cezaevine girmiyor."

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