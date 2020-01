AVUKATLAR MAĞDUR ÇOCUKLAR IÇIN ÇALIYOR

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'de, 3 yıl önce bir araya gelen 5 avukat, 'Suça Sürüklenen Çocuk' ismiyle müzik grubu kurdu. Her biri farklı enstrüman çalan avukatlar, Ozan Orpak (37), Can Çapar (26), Ferhan Altun (25), Onat Ötnü (32) ve şu an askerlik görevini yapan Barış Açıkgöz (23), sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği konserlere çıkıp, elde edilen geliri de suça sürüklenen çocuklar, şiddete uğrayan kadınlar ya da sokak hayvanları için yapılan sosyal sorumluluk projelerine bağışlıyor. Grup, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bugüne kadar 21 konser verdi. Grubun baş gitaristi Ozan Orpak, "Amacımız suça sürüklenen çocukları tekrar hayata kazandırmak. Verdiğimiz konserlerin gelirleriyle suça sürüklenen çocuklara müzik eğitimi verdik. Bunlardan bazıları müzisyen oldu ve uyuşturucudan uzaklaştı. Müzisyenlik yaparak paralarını kazanıyorlar. Böylece onların hayata tekrar tutunmasını sağladık" dedi.