Karşıyaka’nın rakibi Kozanspor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta evinde Büyükçemkece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, bugün Kozanspor'a konuk olacak. İsmet Atlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Burak Güner yönetecek. Cezaları biten Mustafa Aşan ve stoper Metin Peker takıma dönerken, grip geçiren Fatih Öztekin, Harun Atalay ve Görkem Kınay'ın forma giyemeyeceği bildirildi. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Kozan deplasmanından istediğimiz sonucu alacağız. Eksikler var ama 11'imiz formanın hakkını verecek" dedi.