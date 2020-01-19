Kötü başlangıç

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. 22. dakikada Putsila'nın kullandığı köşe atışında kale dibinde Leandrinho'nun vuruşunda top auta gitti.83'te sağ taraftan Alaaddin Okumuş'un köşe atışında Muhammed Gönül'ün kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 87'de sağ taraftan yine Okumuş'un kullandığı kornerde Tarık Tekdal topu ağlara ağlara gönderdi: 1-0Maçı sonrasında konuşan Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Son dakikalarda gol yemek insanı üzüyor. Rakibimizin ikinci yarıda duran top dışında pozisyonu yoktu. Rakibin hücumunu ortadan kaldırıp dikine ve savunmanın arkasına atılan toplarla hızlı hücumla gol atmak istedik.İyi yoldayız kimsenin şüphesi olmasın. Tedbir alarak kalan maçlarımızda daha iyi olacağız" diye konuştu.