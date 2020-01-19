Lebip TIMOR: Aradığınız takıma ulaşamadık!

Ligin ilk yarısında takımları adına en çok gol atan 2 oyuncuları olmayınca, gol yollarında zorlanacakları daha ilk düdükle birlikte belli olmuştu.NITEKIM orta sahaların rahat geçildiği oyunda, rakip kale önlerinde son vuruşu yapacak adamı arıyordu iki takım da. Ev sahibi takım daha çok şişirme toplarla pozisyon ararken, Altay Lendrinho ve Kappel gibi iki hızlı oyuncusuna rağmen rakip kaleye gitmekte zorlanıyor ve devreye de golsüz ve akılda kalan birer pozisyonla gidiyorlardı.İKINCI yarıya hem taraftar desteğini, hem de rüzgarı arkasına alarak başlayan Ümraniyespor olsa da 65. dakika geçilirken Doğa ile maçın en önemli pozisyonunu Altay yakalıyor ama defanstan dönen topla skor bozulmuyordu. Son çeyreğe girilirken, daha çok adamla savunmada kalan Altay, en azından 1 puanı kurtarmanın peşine düşerken, Ümraniyespor kalabalık Altay defansını açacak çilingiri bulmakta zorlanıyor ve orta alana sıkışan oyun izleyenlere de keyif vermiyordu. BAŞLADIĞI gibi golsüz, heyecansız ve kalitesiz bir maç finişe giderken, 88. dakikada bir yanda topta golü bulan Ümraniyespor, Altay'ın puan hesaplarını da alt üst ediyordu.Aradığımız takıma ulaşamadık bir türlü.

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