Yetenek avcıları

Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan ve eski milli sporcu Coşkun Boncuk'un İzmir'in Buca ilçesinde hayata geçirdiği Kolektif Akademi, 2-12 yaş arasındaki çocukları temel cimnastik ve fonksiyonel antrenmanlarla buluşturuyor. 2 yılı aşkın süredir bine yakın çocuğu sporla buluşturan Kolektif Akademi, her bir öğrencisine özel testler hazırlayarak performans değerlendirmeleri yapıyor. Testler sonucunda elde ettikleri verileri velilerle de paylaşarak çocukların gelecekteki antrenmanlarına ışık tutuyor. Tesislerinde öğrencilerine düzenledikleri yarışmalarla rekabet ortamı oluşturan Kolektif Akademi, çocukları sertifika ve madalyalarla da motive ediyor. İzmir'in cimnastikteki milli gururu Ferhat Arıcan, bir yandan Tokyo Olimpiyatları'na sıkı bir şekilde çalışırken bir yandan da geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için mesai harcıyor. Milli sporcular yetiştirmek için akademiyi kurduklarını ifade eden Arıcan, "Her bir çocuğumuz ile ayrı ayrı ilgilenip, onların yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz. Bu çocukların ve ailelerinin geleceklerini şekillendirebilmek için çabalıyoruz. Gelişim gösteren çocuklarımızı atletizme ve diğer branşlara taşımaya çalışıyoruz. Hayatta bazı küçük dokunuşlar vardır; her şeyi yoluna koyan ve iyileştiren. İşte biz de o küçük dokunuşların peşindeyiz. Verdiğimiz eğitimlerle çocuklarımızın hayatlarına bir nebze olsun dokunabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. Tokyo Olimpiyatları için sabırsızlandığını da ifade eden milli sporcu, "2020 en büyük yıl ve kariyerimin zirve noktası olacak. Olimpiyatlar bizim için en önemli yarışma. 2016'da kaçırdığım madalyayı 2020'de almak istiyorum" diye konuştu.Temel cimnastiğin çocuklar için sporda alt yapı olduğunun ve çocuk gelişiminde büyük rol oynadığını belirten Antrenör Coşkun Boncuk ise, "Bu sporun etki yelpazesi çok geniş. Cimnastik, ayak tırnağından saç teline kadar vücudun bütün bölgelerini çalıştırıyor. Ailelerin bizlere emanet ettiği çocuklara, gelişim evrelerinde olumlu etkiler bırakarak yetişmelerini sağlıyoruz. Biz eğitimine başladığımız çocuğun başarısına da tanıklık etmek istiyoruz. Bizimle birlikte yürümek isteyen herkesle bunu hedefliyoruz. Milli sporculardan oluşan kadromuzla gücümüzü çocuklarımızın enerjisinden alıyoruz. Onların temel spor gelişimlerini sağlayıp, hayallerine basamak olmak istiyoruz" dedi. Antrenör Boncuk, bünyelerinde artistik cimnastik, aerobik cimnastik ve temel cimnastiğin yanı sıra dans, taekwando bayanlara özel reformer ve crossfit gibi eğlence dolu eğitimler verdiklerini de dile getirdi.

