Avukatlığı bıraktı aşçılığa başladı

İZMIR'DE yaşayan Duru İpek Doğan, 10 yıl yaptığı avukatlığı stresli bulup mesleğini bırakarak restoran açtı. Doğan, çocukluk hayali olan avukatlık mesleğini yapmak için 2005 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Okurken bir avukatın yanında çalışmaya başlayan Doğan, mezun olduktan sonra kendi bürosunu açtı. Aile, miras ve iş hukuku davalarına bakan Doğan, İzmir Barosunun çocuk ve kadın hakları komisyonunda da çalıştı.Doğan, on yıllık meslek hayatında karşılaştığı vakalar ve baktığı dosyaların kendisinde travmatik etkilere neden olması nedeniyle mesleğini bırakıp aşçı olmaya karar verdi. Aşçılık eğitimi ve staj döneminin ardından Hatay semtinde bir restoran açan Doğan, burada yaptığı yöresel yemekleri müşterileriyle buluşturuyor.Doğan, avukatlığın çok stresli bir meslek olduğunu belirten Doğan, "Baronun çocuk ve kadın hakları komisyonunda çalıştığım dönemde çok travmatik hikayeler dinledim. Bu durum bana bir süre sonra psikolojik yük haline geldi. Benim için en önemli kırılma noktası, '10 senede bende bu etkiyi yarattıysa 40 senede ne olacak' diye düşündüm. Aşçılık ve restoran işine girmeye karar verdikten sonra 4 ay aşçılık eğitimi aldım. Üç ay önce ailemle birlikte restoranı açtık. Eskiden yüksek mahkeme kararlarını okurdum şimdi yemek kitapları okuyorum, yeni yemekler araştırıyorum" dedi.

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