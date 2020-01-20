Başkan Celil anık ağır cezada yargılanacak

İZMIR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, odaya ait nakit hesaptan 2012 ve 2017 yılları arasında belirli tarihlerde 954 bin 147 liralık nakit para kullandı. Ancak Anık'ın parayı uzunca bir süre geri ödemediği tespit edildi. Celil Anık hakkında geçmiş dönemde yönetimde 'Denetim Kurulu Üyesi' görevini yürüten Sezgin Özdemir şikayetçi oldu. Bilirkişi raporunda, Celil Anık'ın 01.01.2012- 31.07.2017 tarihleri arasında her yılın muhtelif tarihlerde avans tutarları incelendiğinde, toplam tutarın 954 bin 147 lira olduğu, avans tutarlarının uzunca bir süre yüksek bir kısmının geri ödenmedi tespit edildi. Kredi faizi ödemeyerek kendisine menfaat sağladığı anlaşıaln Anık'ın bir kredi kuruluşundan bu parayı çekmesi halinde ödeyeceği faiz tutarı da hesaplandı. Anık'ın oda parasını, "bir kredi kuruluşundan kredi olarak çekseydi, toplam 34 bin 500 liralık faiz ödemesi gerektiği"ne dikkat çekildi.Davanın ilk duruşması İzmir 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Başkan Anık, "Zaman zaman seyahatler ve işim gereği avans kullandığım oldu. Bunların bir kısmını süresinde geri ödedim. Bir kısmı için süresinde ödeme yapmamışsam da sonrasında geri ödemeleri yaptım. Suç kastım yok" dedi. Mahkeme dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

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