EÜ, klinik araştırmada ikinci sırada

'THE Impact and Value of Clinical Research in Turkey' raporunda Türkiye genelinde klinik araştırması yapan 400 merkez toplamında en çok araştırma yapılan merkezler belirlendi. Rapora göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye genelinde klinik araştırması yapan 400 merkez arasında en çok araştırmanın yapıldığı ikinci merkez olarak önemli bir başarıya imza attı. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve IQVIA işbirliği ile hazırlanan araştırma kapsamında yayınlanan raporda ilk üç sırada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yer aldı. Ülkemiz ve komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine şifa dağıtan, geliştirdiği son cerrahi yöntemleri ve nitelikli araştırmaları paylaşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Son yıllarda klinik araştırmalara özel önem veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye'de en çok klinik araştırma yapılan dev bir sağlık kuruluşu konumuna yükseldi.