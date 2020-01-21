Göztepe’den süper başlangıç

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Kupası Son 16 Turu ilk maçında 4-3 yenildiğisarı-kırmızılılar, oynadığı futbolla taraftarını mest ederken, deplasmanlarda 4'üncü galibiyetini elde etti. Göztepe, Beşiktaş randevusu öncesi Antalyaspor'la kupanın rövanş mücadelesinde yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Antalya'da çok güzel bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör İlhan Palut,dedi.