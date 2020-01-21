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’den süper başlangıç

Antalyaspor’u deplasmanda 3-0 yenerek ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan , üst sıralara bir adım daha yaklaştı

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Göztepe’den süper başlangıç
TÜRKİYE Kupası Son 16 Turu ilk maçında 4-3 yenildiği eski teknik patronu Tamer Tuna'nın çalıştırdığı rakibinin işini ilk yarıda bulduğu gollerle bitiren sarı-kırmızılılar, oynadığı futbolla taraftarını mest ederken, deplasmanlarda 4'üncü galibiyetini elde etti. Göztepe, Beşiktaş randevusu öncesi Antalyaspor'la kupanın rövanş mücadelesinde yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Antalya'da çok güzel bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör İlhan Palut, "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmış olduk. Oyuncularımı kutluyorum, bizden desteğini burada da esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
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Göztepe’den süper başlangıç
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