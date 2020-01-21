Telefonla konuşmak için ağaca çıkıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ bölgesinde bulunan kırsal Davutlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren vatandaşlar, telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Vatandaşlar çekmeyen şebeke nedeniyle yüksek noktalara çıkmak zorunda kalırken hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği, merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 120 hanelik mahallede telefonla görüşmek isteyenler evlerin çatısına, ağaçlara ve mahalledeki cami minaresi gibi yüksek yerlere çıkarak adeta cambazlık yapıyor. Soğuk havaya aldırış etmeden yüksek yerlerde gezen vatandaşlar, yıllardır yaşadıkları telefon sıkıntısı sorununun bir an önce giderilmesini bekliyor.Öte yandan, köyde internet şebekelerinin de çekmemesi nedeniyle vatandaşlar güncel haberlere ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Neredeyse bütün kamu hizmetlerinin cep telefonundaki internet üzerinden alınabildiği dönemde vatandaşlar internet işlemleri için kent merkezine gitmek zorunda kalıyor. Mahalledeki haberleşmeyi cami minaresinden sağladıklarını kaydeden Davutlar Mahallesi Muhtarı Arif Gerçek, "Mahallemizde hiçbir şekilde telefon çekmiyor. Sadece 112 çekiyor. Buradan kaymakamımıza, valimize ve milletvekillerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.