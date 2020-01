Göztepe vurdu Denizli durdu

Süper Lig'de Göztepe, Antalyaspor karşısında 3 puanı 3 golle alırken Yukatel Denizlispor, Galatasaray deplasmanından puansız döndü. TFF 1. Lig temsilcilerimiz ise bu hafta galibiyet sevinci yaşayamadılar. Ekol Göz Menemenspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor sahalarında kaybederlerken Altay da Ümraniyespor deplasmanında son dakika golü ile kaybetti. Altınordu ise 2 kez öne geçtiği maçta lider Hatayspor ile yenişemedi.Antalyaspor her geldiğindekaptıkları toplarla çok etkili bir kontratak anlayışıile rakibi çökerttiler. Bu hiç tartışmasız bir teknikadam aklı ve becerisidir. İlhan hocayı kutluyorum.Haftaya yeni statlarına kavuşacaklar. Morallive çok güçlü gidecekler Gürsel Aksel Stadı'na.Bu Antalya galibiyeti ile rakiplerine adetamesajı verdiler. İzmir deplasmanlarıher takımın korkulurüyası olur.Mükemmel oynadılar. Eski hocaları Tamer Tuna'yı tuzağa düşürdüler. Zira Göztepe 4 hücum oyuncusu ile çıktığı maçta inanılmaz bir taktik anlayışı ile Antalyaspor'u sahada sildi süpürdü. Bu galibiyet hem yeni stat öncesi hem de yine Antalyaspor ile oynayacakları kupa rövanşı öncesinde büyük moral oldu. Ben kupada Göztepe'nin finale kadar gideceğini tahmin ediyorum. Ligde de önleri açıldı.Kötü oynamadılar ama ikinci yarıdakioyunu ilk devrede sergileyemediler. Oyununhemen başında Rodallega'nın direkten dönenvuruşu dışında pozisyona bulamadılar.Galatasaray'a kaybetmek sürpriz değil . Önemliolan bundan sonra ne yapacakları.Henüz transfer yapamadılar.Özellikle forvete takviye lazım. Gol atmakta zorlukyaşıyorlar. Rodallega'yı topla buluşturmaktazorluk yaşadılar. İkinci yarı en azından bir puanalabilirlerdi. Bence Mehmet hoca oyuncu değişikliklerindede geç kaldı. Her şeye rağmen takımınkalitesi ortada, orta sıralarda kendilerine biryer bulurlar. Çok yukarıları biraz hayal gibi.Çok erken bir golle geriye düştüler.Sonra beraberlik için oyunun kontrolüMenemenspor'a geçti ama çok adamla kapananGiresunspor defansını aşmakta zorluk yaşadılar.3-0 kaybedecek kadar kötü oynamadılar amaligin ilk yarısındaki coşku ve tempo yoktu.Benim için sürpriz bir skor oldu. Zira lige Giresun deplasman galibiyeti ile başlayan Menemenspor'un kendi sahasında 3-0 kaybetmesini beklemiyordum. Üç kez unuttukları Valle 2 gol attı, bir topu da direkten döndü.Son 4 maç, golü yok, kaybedilen 9 puanı var. Takım durdu. En büyük şansı, aynı hedefe yürüyen takımlar da puan kaybediyor.Kadro kalitesi ve tecrübesi var ama takım bir türlü istikrar yakalayamadı. 2-3 maç üst üste kazansalar her şey düzelecek. Son 4 haftada kaybedilen puanlara rağmen yukarılardan kopmadılar ama aşağıdan gelen takımlar transferlerle güçlendiler. Bence Akhisarspor artık puan kaybetme kredisini tüketti.Ümraniyespor adına da, Altay adınada futboldan çok uzakta bir oyun oynadıklarınısöyleyebiliriz.Altay pozisyon bulmakta çokzorlandı. Buna rağmen ikinci yarıda Doğa ile çoknet bir pozisyon buldu ama kullanamayınca sondakika golü ile maçtan yenik ayrıldı.Son dakika golü ile kaybetmeküzücü ama Altay asıl ne oynadığını masayayatırmalı ve buna kafa yormalı.Herkes kafasına göre takıldı. Altay budeğil. Mevcut kadronun kalite ve tecrübesi sahayayansımadı. Bir teknik arıza var gibi geldi bana.Erken ve muhteşem bir golle önegeçen daha sonra da Hatayspor'a nefes bile aldırmayanAltınordu kendi hatası ile 1-1'e yakalandı.Sonra skoru 3-1'e getirecek şans ta yakaladılarama atamayınca 2-2'e razı oldular. Lider karşısındaalınan 1 puan iyidir ama 2 kez öne geçtiğibir maçı kazanmaları gerekirdi.İki tarafa da gidip gelen bir maçoldu. Altınordu iyi başladı ancak 2-2'den sonraçok geriye yaslandı ve çok pozisyon verdi. Bu datecrübe eksikliği olsa gerek. Temposu, pozisyonlarıve golleri ile keyifli bir maç izledik.İşleri çok zor. Tüm takımlar aratransferde güçlenirlerken, Ekol HastanesiBalıkesirspor elindekileri de kaçırdı. AdanaDemirspor, karşısında darmadağın oldular.Şuanda tehlike hattının uzağında gibi gözükselerde, takımın görüntüsü alarm veriyor. 6-1'likhezimet bunun göstergesi.Adana Demirspor, güçlü kadrosunudevre arasında daha da güçlendirdi. Ligi ilk2'de bitirirlerse kimse şaşırmasın. Balıkesirsporpenceresinden bakarsak, çok zor günler onlarıbekliyor.6 golyemesine rağmen maç sonu göz yaşlarını tutamayankaleci Vukoviç takımın en iyisi idi.

BUGÜN NELER OLDU