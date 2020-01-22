Göztepe vurdu Denizli durdu

Süper Lig'de Göztepe, Antalyaspor karşısında 3 puanı 3 golle alırken Yukatel Denizlispor, Galatasaray deplasmanından puansız döndü. TFF 1. Lig temsilcilerimiz ise bu hafta galibiyet sevinci yaşayamadılar. Ekol Göz Menemenspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor sahalarında kaybederlerken Altay da Ümraniyespor deplasmanında son dakika golü ile kaybetti. Altınordu ise 2 kez öne geçtiği maçta lider Hatayspor ile yenişemedi. Onur Tungut'un yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin performanslarını değerlendirdiler
SIRADAKİ GELSİN
ONUR TUNGUT: Göztepe, Antalya'da rahat kazanırken takımı nasıl buldunuz? LEBIP TIMOR:
Antalyaspor her geldiğinde
kaptıkları toplarla çok etkili bir kontratak anlayışı
ile rakibi çökerttiler. Bu hiç tartışmasız bir teknik
adam aklı ve becerisidir. İlhan hocayı kutluyorum.
Haftaya yeni statlarına kavuşacaklar. Moralli
ve çok güçlü gidecekler Gürsel Aksel Stadı'na.
Bu Antalya galibiyeti ile rakiplerine adeta 'sıradaki gelsin'
mesajı verdiler. İzmir deplasmanları
her takımın korkulu
rüyası olur.
SERHAN ÇİFDALÖZ:
Mükemmel oynadılar. Eski hocaları Tamer Tuna'yı tuzağa düşürdüler. Zira Göztepe 4 hücum oyuncusu ile çıktığı maçta inanılmaz bir taktik anlayışı ile Antalyaspor'u sahada sildi süpürdü. Bu galibiyet hem yeni stat öncesi hem de yine Antalyaspor ile oynayacakları kupa rövanşı öncesinde büyük moral oldu. Ben kupada Göztepe'nin finale kadar gideceğini tahmin ediyorum. Ligde de önleri açıldı.
SÜRPRİZ DEĞİL
TUNGUT: Denizlispor, Galatasaray'a kaybetti. Kötü mü oynadılar?
TIMOR:
Kötü oynamadılar ama ikinci yarıdaki
oyunu ilk devrede sergileyemediler. Oyunun
hemen başında Rodallega'nın direkten dönen
vuruşu dışında pozisyona bulamadılar. 2-0 geriye düştükten sonra biraz daha önde oynamaya başladılar ve özellikle 2-1'den sonra rakip kalede daha fazla göründüler ama atak sonlandırmada sorun yaşadılar.
Galatasaray'a kaybetmek sürpriz değil . Önemli
olan bundan sonra ne yapacakları.
ÇİFDALÖZ:
Henüz transfer yapamadılar.
Özellikle forvete takviye lazım. Gol atmakta zorluk
yaşıyorlar. Rodallega'yı topla buluşturmakta
zorluk yaşadılar. İkinci yarı en azından bir puan
alabilirlerdi. Bence Mehmet hoca oyuncu değişikliklerinde
de geç kaldı. Her şeye rağmen takımın
kalitesi ortada, orta sıralarda kendilerine bir
yer bulurlar. Çok yukarıları biraz hayal gibi.
NE YAPTIN MENEMEN!
TUNGUT: Menemen 2. yarıya yenilgiyle başladı. Neye bağlıyorsunuz bunu?
TIMOR:
Çok erken bir golle geriye düştüler.
Sonra beraberlik için oyunun kontrolü
Menemenspor'a geçti ama çok adamla kapanan
Giresunspor defansını aşmakta zorluk yaşadılar.
3-0 kaybedecek kadar kötü oynamadılar ama
ligin ilk yarısındaki coşku ve tempo yoktu.
ÇİFDALÖZ:
Benim için sürpriz bir skor oldu. Zira lige Giresun deplasman galibiyeti ile başlayan Menemenspor'un kendi sahasında 3-0 kaybetmesini beklemiyordum. Üç kez unuttukları Valle 2 gol attı, bir topu da direkten döndü. Defansta biraz dikkatli olsalardı belki yine kazanamazlardı ama en azında 1 puanı kurtarabilirlerdi. İlk yarıdaki takıma nazar değmiş.
TUNGUT: Akhisarspor yine kazanamadı. Bu puan kayıpları neden oluyor sizce?
TIMOR:
Son 4 maç, golü yok, kaybedilen 9 puanı var. Takım durdu. En büyük şansı, aynı hedefe yürüyen takımlar da puan kaybediyor. Şimdi transfer sorunları var. Adanaspor deplasmanında aslında pozisyon da buldular, çok net pozisyonlar da verdiler. Son bölümde kaybedebilirlerdi de. Bu açıdan 1 puan da kötünün iyisi.
ÇİFDALÖZ:
Kadro kalitesi ve tecrübesi var ama takım bir türlü istikrar yakalayamadı. 2-3 maç üst üste kazansalar her şey düzelecek. Son 4 haftada kaybedilen puanlara rağmen yukarılardan kopmadılar ama aşağıdan gelen takımlar transferlerle güçlendiler. Bence Akhisarspor artık puan kaybetme kredisini tüketti.
ALTAY BU DEĞİL!
TUNGUT: Altay, yenilgiyle başladı. Kötü mü oynadılar?
TIMOR:
Ümraniyespor adına da, Altay adına
da futboldan çok uzakta bir oyun oynadıklarını
söyleyebiliriz. Orta sahada devamlı pas hataları ile rakip kaleye gitmekte zorlanan iki takım izledik.
Altay pozisyon bulmakta çok
zorlandı. Buna rağmen ikinci yarıda Doğa ile çok
net bir pozisyon buldu ama kullanamayınca son
dakika golü ile maçtan yenik ayrıldı.
ÇİFDALÖZ:
Son dakika golü ile kaybetmek
üzücü ama Altay asıl ne oynadığını masaya
yatırmalı ve buna kafa yormalı. Tamam Paixao yoktu ama Altay'ın da bir oyun planı yoktu.
Herkes kafasına göre takıldı. Altay bu
değil. Mevcut kadronun kalite ve tecrübesi sahaya
yansımadı. Bir teknik arıza var gibi geldi bana.
LİDERİ ELİNDEN KAÇIRDI
TUNGUT: Altınordu, iki kez öne geçtiği karşılaşmayı kazanamadı. Neler söylemek istersiniz?
TIMOR:
Erken ve muhteşem bir golle öne
geçen daha sonra da Hatayspor'a nefes bile aldırmayan
Altınordu kendi hatası ile 1-1'e yakalandı. Buna rağmen çok koşarak ve çok iyi mücadele ederek 2-1 öne geçmeyi başardılar.
Sonra skoru 3-1'e getirecek şans ta yakaladılar
ama atamayınca 2-2'e razı oldular. Lider karşısında
alınan 1 puan iyidir ama 2 kez öne geçtiği
bir maçı kazanmaları gerekirdi.
ÇİFDALÖZ:
İki tarafa da gidip gelen bir maç
oldu. Altınordu iyi başladı ancak 2-2'den sonra
çok geriye yaslandı ve çok pozisyon verdi. Bu da
tecrübe eksikliği olsa gerek. Temposu, pozisyonları
ve golleri ile keyifli bir maç izledik.
BAL KES DARMADAĞIN
TUNGUT: Ekol Hastanesi Balıkesir'de neler oluyor. Önce takım dağıldı, sonra da fark yediler?
TIMOR:
İşleri çok zor. Tüm takımlar ara
transferde güçlenirlerken, Ekol Hastanesi
Balıkesirspor elindekileri de kaçırdı. Adana
Demirspor, karşısında darmadağın oldular. Devre arasında yaşananlar takımın moralini de bozmuş, dengesini de.
Şu
anda tehlike hattının uzağında gibi gözükseler
de, takımın görüntüsü alarm veriyor. 6-1'lik
hezimet bunun göstergesi.
ÇİFDALÖZ:
Adana Demirspor, güçlü kadrosunu
devre arasında daha da güçlendirdi. Ligi ilk
2'de bitirirlerse kimse şaşırmasın. Balıkesirspor
penceresinden bakarsak, çok zor günler onları
bekliyor. Aşağıda hareketlenme başladı. Cepten yiyerek bu ligde barınamazlar.
6 gol
yemesine rağmen maç sonu göz yaşlarını tutamayan
kaleci Vukoviç takımın en iyisi idi.