Menemenspor Abdul Rezak’ın peşinde

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına Giresunspor yenilgisiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuya teklifin iletildiği ve kulübün Rezak'tan cevap beklediği öğrenildi. Abdul Rezak 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Manchester City formasını da terletmişti