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’ın peşinde

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Menemenspor Abdul Rezak’ın peşinde
TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına Giresunspor yenilgisiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar İsveç ligi ekiplerinden Sirius'ta forma giyen Abdul Razak'ı takibe aldı. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuya teklifin iletildiği ve kulübün Rezak'tan cevap beklediği öğrenildi. Abdul Rezak 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Manchester City formasını da terletmişti
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Menemenspor Abdul Rezak’ın peşinde
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