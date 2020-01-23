DSİ'den Denizli'ye devasa yatırımlar

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Denizli'ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Denizli'ye son 17 yılda çok büyük su yatırımları yapıldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 17 yılda Denizli'de 17 baraj ve 10 gölet inşa ettiklerini açıkladı. Cindere Barajı'nı 2008 yılında hizmete aldıklarını hatırlatan Aydın, "Cindere Barajı ile Buldan Ovasında 31 bin 330 dekar yeni sahaya sulama suyunu hazır hale getirdik. Pamukkale ve Gölemezli sahasında pompajla sulanmakta olan 105 bin dekar arazinin cazibeyle sulanmasını sağladık" dedi. Aydın şu anda da 1 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları devam etmekte olduğunu belirtti, "Böylece Denizli topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 1 Milyar 17 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık" diye konuştu.