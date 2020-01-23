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Nakil bekleyen kızı için donör arıyor

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Nakil bekleyen kızı için donör arıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Zekiye Kalay (16), yaklaşık 9 ay önce, karın ağrısı şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Tetkiklerde siroz hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Kalay, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Kalay'ın tedavisiyle ilgilenen doktorlar, acil nakil kararı aldı. İlk etapta doku nakli için aile ve yakınlarına başvuruldu ancak uygun sonuçlar çıkmayınca Kalay, kadavradan karaciğer nakil listesine alındı. Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Kalay, nakil olup sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor. Anne Deniz Kalay ise evladı için organ bağışı çağrısında bulundu. Kızının sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiğini söyleyen anne Kalay, "Kızımi için her gün Allah'a dua ediyorum. Evladımın karaciğer nakli olup sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızım artık bir şey yiyemiyor, konuşamıyor, hatta gözlerini bile açamıyor. İnsanların organ bağışı konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Kızımın iyileşmesi organ bağışına bağlı." ifadelerini kullandı.
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Nakil bekleyen kızı için donör arıyor
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